Furti e borseggi su mezzi pubblici: 13 misure cautelari a Torino

È di 13 misure cautelari, 11 obblighi di firma e due obblighi di dimora, e 29 indagati il bilancio delle indagini del Reparto Operativo Speciale della polizia municipale di Torino per contrastare i furti e i borseggi a bordo dei mezzi pubblici.

L’inchiesta “Linea Sicura”

Per l'inchiesta, denominata “Linea Sicura” e relativa agli anni tra il 2019 e il 2021, gli investigatori hanno visionato oltre 100 ore di immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza degli autobus. Analizzati circa 70 borseggi, sono stati individuati una trentina di soggetti di nazionalità italiana, romena e marocchina. Le vittime erano soprattutto persone anziane o in condizione di vulnerabilità e i furti avvenivano quasi sempre su mezzi pubblici affollati. I ladri, ripresi dalle telecamere delle banche, poi utilizzavano le carte di credito trovate all'interno dei portafogli rubati per effettuare prelievi negli sportelli bancomat.

Pentenero: “Novità digitali e tecnologiche aiutino a garantire sicurezza cittadini”

"Sempre di più, la nostra sfida è quella di lavorare perché le sperimentazioni e le novità nel campo della digitalizzazione e della tecnologia non siano fini a se stesse - commenta l'assessora comunale alla Sicurezza, Gianna Pentenero - ma si trasformino in servizi che migliorano la qualità della vita dei cittadini, e ci aiutino a garantire la loro sicurezza".