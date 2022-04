Covid Piemonte, il bollettino: 3.895 nuovi casi. I ricoveri sono 654

In lieve aumento i ricoveri nei reparti ordinari (due in più rispetto a ieri, in totale a 627) mentre in terapia intensiva ci sono quattro pazienti in meno e il dato complessivo scende a 27

In Piemonte sono 3.895 i nuovi casi di Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) nell'aggiornamento pubblicato oggi dalla Regione. Il tasso di positività sale al 12,1%, i tamponi diagnostici eseguiti 32.258 di cui 28.254 antigenici. I decessi sono 8. In lieve aumento i ricoveri nei reparti ordinari (due in più rispetto a ieri, in totale a 627) mentre in terapia intensiva ci sono quattro pazienti in meno e il dato complessivo scende a 27.