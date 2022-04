Torino, protestano 69 farmacie: contratto fermo da sette anni

Da oggi Torino sarà la prima città a partire - nell'ambito della proclamazione nazionale - con lo sciopero delle farmacie speciali (ex municipalizzate) indetto dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, a sostegno della trattativa per il rinnovo del Ccnl Assofarm, fermo da sette anni.

Le info

Fino alle 12 si terrà un presidio davanti al Comune di Torino. La mobilitazione interessa circa 450 addetti delle 69 farmacie di Torino e cintura. Alla base della protesta l'indisponibilità dell'Associazione datoriale a definire un impianto normativo ed economico adeguato alle professionalità del comparto, che tanto ha dato nel corso della pandemia, anche a fronte delle modifiche legislative intervenute che hanno cambiato in maniera sostanziale il lavoro del farmacista. Sull'una tantum per i sette anni nei quali il contratto aspetta di essere rinnovato, non ci sono ancora state chiare aperture. Sulle professionalità non c'è un adeguato compenso. Sui contratti a termine, Assofarm chiede una estensione delle possibilità di utilizzo in termini di durata, di allargamento del concetto di stagionalità, di estensione di causali. Le tre sigle puntano il dito anche contro "la proposta datoriale di 120 euro nel triennio, a fronte della richiesta datoriale di incrementare l'orario di lavoro di tutto il personale a 40 ore effettive". Anche "il riconoscimento della professionalità, quantificata con una indennità mensile di 25 euro per i farmacisti che realizzino tutte le mansioni della farmacia dei servizi, comprese le vaccinazioni, non è sufficiente, oltre che essere di difficilissima esigibilità e comunque non equo, se rapportato alla mole di competenze prevista".