San Giorgio Canavese, festa abusiva: denunciato organizzatore

Il 39enne aveva affittato dei terreni per tre giorni nei pressi di un laghetto: sono stati alcuni residenti della zona, insospettiti dalla musica ad alto volume, a chiamare il 112

Un uomo di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Ivrea per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. L'uomo, attraverso i social network, aveva organizzato, domenica mattina, una festa in musica non autorizzata nelle campagne di San Giorgio Canavese, con tanto di biglietto d'ingresso.

L'arrivo dei carabinieri

Dopo aver bloccato le vie di accesso all'area, i carabinieri hanno identificato mentre defluivano dal luogo circa cento persone e decine di auto, furgoni e autocaravan. Il 39enne aveva affittato dei terreni per tre giorni nei pressi di un laghetto: sono stati alcuni residenti della zona, insospettiti dalla musica ad alto volume, a chiamare il 112.