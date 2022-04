Torino, ruba borsetta: 15enne fermato da allievi carabinieri

Ruba la borsetta a una donna che l'aveva appoggiata su una panchina, nel pieno centro di Torino, ma viene notato da tre allievi carabinieri in libera uscita che lo fermano. Un 15enne di origini algerine, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato in via Lagrange.

La vicenda

Dopo averlo bloccato, i tre allievi carabinieri hanno atteso l'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile. Il giovane è accusato di furto e minacce a pubblico ufficiale.