Covid Piemonte, il bollettino: 1.724 nuovi casi. I ricoveri sono 649

Con 18.108 tamponi effettuati (di cui 15.937 test antigenici) è di 1.724 il numero di nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) registrati in Piemonte nelle ultime 24 ore.

Il bollettino

Tasso di positività in diminuzione al 9,5%.Il numero dei ricoverati nelle terapie intensive è in lieve aumento (più tre rispetto a ieri, in totale 31), così come negli altri reparti per la cura del Covid (16 in più, in totale 618). Si registra un decesso.