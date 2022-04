Torino, due latitanti arrestati dalla polizia

Il primo, arrestato recentemente per rapina, è stato rintracciato in via Saluzzo angolo via Galliari, l'altro si è presentato in commissariato convinto di rientrare in possesso della carta d'identità e della patente di cui aveva denunciato lo smarrimento

Due latitanti sono stati arrestati a Torino dalla polizia: sono un 25enne, di origini marocchine, che si era reso irreperibile dopo che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento cautelare in carcere, e un 43enne che doveva espiare una pena a due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia.

Gli arrestati

Il primo, arrestato recentemente per rapina, è stato rintracciato in via Saluzzo angolo via Galliari, l'altro si è presentato in commissariato convinto di rientrare in possesso della carta d'identità e della patente di cui aveva denunciato lo smarrimento. Invece è stato arrestato.