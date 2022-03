Covid Piemonte, il bollettino: 2.325 casi su 25.837 tamponi

I nuovi casi di Covid in Piemonte sono 2.325, pari al 9% dei 25.837 tamponi eseguiti, di cui 23.856 antigenici. Ieri il tasso di positività era del 9,6%. I decessi sono stati 5, nessuno di oggi, i nuovi casi di guarigione 2.503. Dall'inizio della pandemia in Piemonte i casi Covid accertati sono 1.044.181, i morti positivi al virus 13.180, i guariti 979.928. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 20, quelle negli altri reparti sono 630 (+20). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)