Torino, sorpresi mentre tentano di entrare in appartamento: 2 arresti

Per forzare la porta a vetri d'ingresso dell'abitazione i due hanno usato una spranga di ferro. Il rumore però ha messo in allarme alcuni residenti che hanno chiamato gli agenti

Due uomini, un 27enne e un 43enne, sono stati arrestati a Torino domenica 13 marzo dalla polizia per tentato furto aggravato. E' successo nel pomeriggio: i due sono stati sorpresi mentre cercavano di entrare in un appartamento in via Don Bosco.

L'allarme

Per forzare la porta a vetri d'ingresso dell'abitazione i due hanno usato una spranga di ferro. Il rumore però ha messo in allarme alcuni residenti che hanno chiamato i poliziotti permettendo l'arresto in flagranza dei due ladri, un 27enne di origini marocchine e un 43enne peruviano entrambi irregolari sul territorio nazionale.