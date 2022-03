Ivrea, tenta furto in un supermercato: badante denunciata

La donna ha utilizzato il deambulatore con il quale accompagnava l'anziano assistito. Ha quindi nascosto un grosso pacco e delle buste sul ripiano sotto la seduta sperando non venissero notate al passaggio in cassa

La polizia di Ivrea ha denunciato per tentato furto una badante romena. La donna è entrata in un supermercato della città utilizzando il deambulatore con il quale accompagnava l'anziano assistito. Ha quindi nascosto un grosso pacco e delle buste sul ripiano sotto la seduta sperando non venissero notate al passaggio in cassa.

La denuncia

Il personale del centro commerciale si è però accorto del gesto della donna è l'ha fermata prima dell'uscita: all'interno dei pacchi e delle borse è stata recuperata merce per oltre 300 euro.