Covid Piemonte, il bollettino: 1.945 nuovi casi. I ricoverati sono 619

Su 30.768 tamponi, di cui 26.655 antigenici, sono stati riscontrati 1.945 nuovi casi di positività al Covid in Piemonte. Scende al 6,3% il tasso di positività, in calo rispetto al 7,1% di ieri.

Il bollettino

In calo i ricoverati nei reparti ordinari, che sono 45 in meno rispetto a ieri (in totale 590), mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 29. I decessi riportati dal bollettino dell'Unità di crisi della Regione sono quattro, nessuno relativo a oggi. Da inizio pandemia, in Piemonte sono stati registrati 1.002.367 casi positivi, 13.117 morti e 946.320 guariti, oggi 1.741. Le persone in isolamento domiciliare sono 42.311, gli attualmente positivi 42.930.