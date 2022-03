A fuoco un bus di linea a Rivoli, era diretto al capolinea

Un autobus della Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, ha preso fuoco oggi pomeriggio in corso Allamano, a Rivoli (Torino), per cause ancora da accertare. Sul mezzo, che era fuori servizio ed era diretto al capolinea di Alpignano, c'era solo l'autista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, che ha chiuso il corso in direzione Rivoli centro. Il bus è stato completamente distrutto dalle fiamme.