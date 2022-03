Pugno a passante per rubargli portafoglio, arresto a Torino

A Torino i carabinieri hanno arrestato per rapina un uomo di 33 anni, senza fissa dimora, che in corso Giulio Cesare angolo via Camino ha tentato di rubare il portafoglio a un 32enne, colpendolo al volto con un pugno. L'aggressore, vista la reazione della vittima, è scappato ma i militari lo hanno fermato. Nell'aggressione la vittima ha riportato un trauma facciale con prognosi di sette giorni.