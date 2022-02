Covid Piemonte, vaccini: al via la somministrazione di Novavax

Sono 7.210 le persone comunicate all'Unità di Crisi della Regione Piemonte che hanno ricevuto oggi il vaccino contro il Covid. A 487 di loro è stata somministrata la prima dose, a 1.841 la seconda, a 4.882 la terza. Le somministrazioni di Novavax, iniziate oggi, sono state 224. Le pre-adesioni, al momento, sono 1.760. Dall'inizio della campagna in Piemonte si è proceduto all'inoculazione di 9.639.836 dosi, di cui 3.297.997 come seconde e 2.745.533 come terze. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)