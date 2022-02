Covid Piemonte, il bollettino: 2.788 casi. I ricoverati sono 1.223

Prosegue il calo dei ricoverati che sono quattro in meno in terapia intensiva (il totale scende a 48) e 48 in meno negli altri reparti, dove il dato complessivo è di 1.175

Nuovi 2.788 contagi Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Piemonte, con una quota del 6,9% rispetto ai 40.256 tamponi diagnostici processati, di cui 33.012 antigenici.

Il bollettino

Prosegue il calo dei ricoverati che sono quattro in meno in terapia intensiva (il totale scende a 48) e 48 in meno negli altri reparti, dove il dato complessivo è di 1.175. Ventuno i decessi, di cui due relativi a oggi. I nuovi casi di guarigione sono 4.320, le persone in isolamento domiciliare 49.637. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte sono stati accertati 971.283 casi di Covid, ci sono stati 12.977 morti positivi e 907.446 guariti.