Covid Piemonte, il bollettino: 3.059 casi e 1.470 ricoveri

Nuovi positivi al Covid ancora in calo in Piemonte, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.059 nuovi casi, il 6,8% dei 44.662 tamponi eseguiti. Diminuiscono anche i ricoveri, 73 in meno rispetto a ieri: in terapia intensiva sono 56 (-10), nei reparti ordinari 1.414 (-63). Resta ancora alto, invece, il numero dei decessi, che sono 17, due relativi ad oggi. I guariti sono 4-859. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 959.967 positivi, 12.920 decessi e 887.902 guariti.