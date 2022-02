Covid Piemonte, il bollettino: 3.142 casi. I ricoverati sono 1.543

Sono 3.142 i nuovi casi di Covid registrati in Piemonte a fronte di 41.268 tamponi, il tasso di positività è al 7,6%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 66 (-8) quelle negli altri reparti sono 1.477 (-89). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Nella regione si rilevano anche 27 decessi, di cui 3 relativi a oggi, il totale da inizio pandemia è ora di 12.903 morti positivi al Covid. I nuovi casi di guarigione sono 5.242, le persone in isolamento domiciliare 59.419.