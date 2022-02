Torino, recuperata volpe malata: Canc al lavoro per salvarla

Solo l'esito degli accertamenti e delle cure a cui viene sottoposto potrà stabilire se si riprenderà e se sarà in grado in futuro di tornare a vivere in natura

Denutrito e con una gravissima forma di rogna, che gli rende quasi impossibile aprire gli occhi. Sono gravi le condizioni di un maschio adulto di volpe affidato alle cure dei sanitari del Centro Animali Non Convenzionali (Canc) di Grugliasco (Torino). L'animale è stato recuperato all'esterno di un'azienda di Nichelino, su segnalazione dei dipendenti, da un tecnico faunistico del progetto 'Salviamoli insieme on the road' della Città metropolitana di Torino in collaborazione con la struttura veterinaria dell'Università.

Gli accertamenti

Solo l'esito degli accertamenti e delle cure a cui viene sottoposto potrà stabilire se si riprenderà e se sarà in grado in futuro di tornare a vivere in natura. "Dobbiamo ringraziare gli operatori e i sanitari del Canc per la loro preziosa opera - sottolinea il consigliere metropolitano delegato alla Tutela della fauna e della flora, Gianfranco Guerrini - che, oltre a tutelare la fauna selvatica, valorizza il ruolo dei cittadini che segnalano le situazioni di pericolo in cui possono venirsi a trovare gli animali, anche in contesti urbani o periurbani".