Incidente a Torino, donna investita da un tram: morta 77enne

Una donna di 77 anni è morta dopo essere stata investita da un tram della linea 3, in corso Toscana, all'angolo con corso Cincinnato, a Torino. L'incidente è avvenuto questa mattina, il mezzo era in viaggio verso il capolinea. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono affidate alla polizia municipale.