Una volante della polizia è stata accerchiata, presa a calci e costretta ad allontanarsi da decine di tifosi del Senegal scesi in strada dopo la vittoria della Coppa d'Africa. L'episodio è successo nella tarda serata di ieri a Torino in corso Palermo, nel quartiere Barriera di Milano, al fischio finale della partita finita ai rigori contro l'Egitto. L'episodio è stato filmato da alcuni residenti e postato sui social. Intervenuti con altri reparti, la polizia dopo un'ora ha riportato la calma e ora è al lavoro per identificare i responsabili. Sulla vicenda la parlamentare torinese di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, presenterà una interrogazione al ministro Lamorgese.

Le dichiarazioni

"Questo attacco non è casuale, non è un festeggiamento per una vittoria. È un rigurgito mafioso di spacciatori che finalmente stanno temendo di perdere il controllo della zona. È il segnale che l'impegno delle forze dell'ordine sta dando i suoi frutti". Così il presidente della Circoscrizione 6 di Torino, Valerio Lomanto, ha commentato l'accaduto. E ancora: "Il cambio di passo in Barriera è evidente. Con l'onorevole Augusta Montaruli siamo stati ricevuti dal questore, nei primi mesi di gennaio, proprio per chiedere una azione importante in Barriera di Milano. Questore e prefetto hanno fatto seguire alle parole i fatti, con azioni muscolari sul territorio. Per questo motivo, oggi più che mai la politica e i cittadini devono stare vicino alle forze dell'ordine, sostenerle e ringraziarle per quanto fino a qui è stato fatto".