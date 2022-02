Torino, danneggia auto e rovescia cassonetto: arrestato 46enne

L’uomo, in pieno centro città, è stato arrestato dalla polizia dopo aver danneggiato otto vetture parcheggiate e riversato per strada un cassonetto dell’immondizia

Ha danneggiato otto auto parcheggiate, prima di essere arrestato dalla polizia, un libico di 46 anni in pieno centro a Torino. È stato visto da diversi testimoni, compreso un agente di polizia libero dal servizio, mentre colpiva le auto, in via San Francesco Da Paola, all'altezza di piazzale Valdo Fusi, con calci e mentre scagliava una bici dello sharing contro il parabrezza di una vettura sfondandolo. Infine l'uomo ha riversato sulla strada un cassonetto dell'immondizia. Il 46enne ha numerosissimi precedenti di polizia, per reati contro il patrimonio e specifici per danneggiamento e resistenza.