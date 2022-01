Covid Piemonte, il bollettino: 6.241 casi. I ricoverati sono 2.238

In Piemonte si registrano 6.241 nuovi casi di Covid a fronte di 69.067 tamponi processati, di cui 62.925 antigenici, il tasso di positività è al 9%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 127 (+2), quelle negli altri reparti sono 2.111 (+28). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Sono 18 i nuovi decessi rilevati. Cresce di 14.497 il numero dei guariti, le persone in isolamento domiciliare si riducono a 138.003. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte sono stati accertati 877.892 casi di Covid, 12.601 decessi e 725.050 guarigioni.