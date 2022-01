Torino, compagni di cella complici in rapina supermercato: arrestati

Compagni di cella di nuovo complici in una rapina. Due bielorussi di 37 e 42 anni sono stati arrestati dalla polizia a Torino per avere tentato di rubare forme di parmigiano, per un valore di 200 euro, all'Ipercoop di via Livorno. I due, che erano già stati arrestati ed erano finiti in carcere lo scorso maggio, sono stati bloccati dal vigilante fino all'arrivo degli agenti.

L'arresto

Nel tentativo di fuga hanno anche preso a calci e pugni un dipendente del supermercato. I due sono tornati in carcere con l'accusa di rapina impropria in concorso.