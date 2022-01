Torino, in auto con 26 panetti di hashish: arrestato

Fermata l'auto, l'uomo ha spiegato di non poter esibire la patente, in quanto scaduta, e che non aveva altri documenti con sé. Il suo nervosismo ha convinto gli agenti a perquisire la vettura

Girava in auto con oltre due chili e mezzo di hashish un 46enne arrestato a Torino dalla polizia. A insospettire gli agenti di una pattuglia il cambio di direzione dell'auto appena le due vetture si sono incrociate in via Reiner. Fermata l'auto, l'uomo ha spiegato di non poter esibire la patente, in quanto scaduta, e che non aveva altri documenti con sé. Il suo nervosismo ha convinto gli agenti a perquisire la vettura.

Il ritrovamento

La droga, 26 panetti di hashish avvolti nel cellophan, era all'interno di una busta di plastica. Altro hashish, e alcuni grammi di marijuana, è stato trovato nella sua abitazione. L'uomo è stato così arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e sanzionato per guida senza patente.