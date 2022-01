Torino, tenta il furto di un monopattino: condannato a quattro mesi

Il proprietario ha detto di avere notato un uomo sul balcone di casa sua (al primo piano) gettare in strada il monopattino, su cui poi è salito l'imputato, che ha raggiunto dopo un breve inseguimento grazie anche a una caduta

Ladri di monopattini in azione a Torino: un romeno di 33 anni è stato arrestato sabato scorso dopo avere tentato di impadronirsi di un veicolo con l'aiuto di un complice. Oggi è stato processato per direttissima: la procura aveva chiesto due anni e otto mesi di carcere ma il tribunale lo ha condannato a quattro mesi e 22 giorni. È successo in zona Barriera di Milano.

Il racconto del proprietario

Il proprietario ha detto di avere notato un uomo sul balcone di casa sua (al primo piano) gettare in strada il monopattino, su cui poi è salito l'imputato, che ha raggiunto dopo un breve inseguimento grazie anche a una caduta. Dentro lo zainetto del romeno c'erano i documenti del presunto complice, che nel frattempo si era dileguato a piedi. L'avvocato difensore ha affermato che non si tratta di un reato consumato e che bisogna applicare la speciale attenuante dell'avere permesso di "pervenire all'individuazione del correo", ottenendo ragione.