Covid Piemonte, il bollettino: ricoveri stabili, 14.350 positivi

Per il terzo giorno consecutivo restano stabili, in Piemonte, i ricoveri: in terapia intensiva i pazienti sono 146 (-1), 1.938 nei reparti ordinari (+8). Si riduce anche la differenza tra nuovi positivi e guariti: l'Unità di crisi regionale ha infatti registrato 14.350 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 13,5% dei 106.488 tamponi eseguiti, mentre i nuovi guariti rispetto a ieri sono 12.206. I decessi sono 22, di cui otto di oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 162.889, gli attualmente positivi 164.973. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 689.079 positivi, i decessi diventano 12.268, i guariti 511.838.