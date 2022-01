Covid Piemonte, il bollettino: 17.147 contagi. I ricoverati sono 2.081

Sono 17.147 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Piemonte a fronte di 99.388 tamponi eseguiti, di cui 83.303 antigenici, il tasso di positività è al 17,3%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 147 (-1) quelle negli altri reparti sono 1.943 (+23). La quota di asintomatici è del 72,1%. I decessi sono 16. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Registrati anche 11.002 nuovi guariti, le persone in isolamento domiciliare sono 154.733. Dall'inizio della pandemia in Piemonte il totale dei casi positivi diventa 645.379, i morti 12.207, i guariti 476.538.