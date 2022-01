Torino, ubriaco danneggia venti auto e moto in sosta

Ha danneggiato una ventina di veicoli in sosta prima che la polizia lo fermasse e lo arrestasse per danneggiamento aggravato. Protagonista dei vandalismi in serie un 30enne di origini asiatiche, che era stato segnalato al 112 da alcuni passanti poco dopo le 23 nel quartiere Borgo Filadelfia a Torino, mentre era intento a spaccare tergicristalli e specchietti retrovisori alle auto e agli scooter in sosta.

L'intervento della polizia

Arrivati sul posto agli agenti i testimoni hanno indicato il palazzo dove l'uomo, in fuga, era entrato. Lo stesso 30enne, in completo stato di ubriachezza, ha aperto la porta di casa agli agenti che lo hanno arrestato.