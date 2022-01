Covid Piemonte, il bollettino: 7.652 contagi. I ricoverati sono 1.730

Sono 7.652 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Piemonte su 48.382 tamponi diagnostici processati, di cui 39.229 antigenici con un tasso di positività del 15,8%. La percentuale di asintomatici tra i nuovi positivi è del 73,5%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 137(+1) quelle negli altri reparti sono 1.593 (+80), le persone in isolamento domiciliare sono 122.978, i nuovi casi di guarigione 3.691. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte sono stati registrati 572.594 casi positivi, 12.136 morti, 435.750 guariti.