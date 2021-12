Torino, rubavano tombini di ghisa per rivenderli: denunciati

Rubavano tombini, utilizzando un deambulatore per trasportarli, per poi rivenderli e ricavare qualche soldo per vivere. A Torino, con l'accusa di furto aggravato, la polizia locale ha denunciato un uomo e una donna che da tempo si dedicavano a questa attività, trasformatasi in un vero e proprio pericolo per i pedoni a causa dei buchi lasciati lungo la strada.

La vicenda

I vigili sono intervenuti dopo numerose segnalazioni di sparizioni di chiusini stradali dai marciapiedi, in particolare quelli posti a chiusura dei pozzetti d'ispezione dei vari impianti di distribuzione presenti nel sottosuolo. Al loro posto i cittadini della zona si trovavano di fronte delle pericolose buche. Grazie alle telecamere di un condominio, gli agenti hanno notato due persone che, approfittando del buio della notte, rubavano i tombini e li caricavano in un cesto agganciato a un deambulatore spinto dalla donna. Dettaglio che ha consentito di identificare la coppia di ladri, dal momento che lei era stata filmata in un altro intervento della polizia municipale.

La perquisizione

La perquisizione a casa della signora ha confermato i sospetti, consentendo agli agenti di recuperare gli attrezzi usati per i furti. La donna ha ammesso di aver divelto i tombini insieme al complice per cederli in cambio del denaro minimo necessario per vivere. Le perquisizioni nei luoghi in cui i chiusini sarebbero stati venduti hanno però dato esito negativo e i titolari delle attività controllate hanno dichiarato la propria estraneità con quanto attribuitogli dalla coppia.