Torino, calcinacci cadono in strada: ferito un bambino di due anni

Un bambino di due anni è stato colpito da alcuni calcinacci che sono caduti in strada dopo essersi staccati dal balcone di un palazzo di via Boston, a Torino. Il piccolo ha riportato ferite lievi. Trasportato all'ospedale Martini, le sue condizioni non preoccupano i sanitari. Sul posto sono intervenuti, oltre all'ambulanza, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'edificio, e le pattuglie della polizia municipale, che hanno chiuso la strada ed eseguito gli accertamenti del caso.