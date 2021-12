Covid, positivo l'attaccante del Torino Simone Verdi

L'attaccante del Torino Simone Verdi è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato con un post su Instagram la compagna, Laura Della Villa, facendo sapere che il calciatore ha cominciato il periodo di isolamento. Verdi non ha avuto alcun contatto con i compagni, anche perché già da diversi giorni era a Bologna dopo un infortunio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)