Covid Piemonte, il bollettino: 1.523 nuovi casi in 24 ore

Le nuove positività al Covid in Piemonte sono 1.523, che corrispondono all'11.9% dei tamponi eseguiti (12.822). Crescono i ricoveri: in terapia intensiva sono 86 i pazienti (con aumento di sei unità rispetto a ieri), negli altri reparti 995 (+62). Gli asintomatici sono 1.014 (66.6%). L'Unità di crisi ha comunicato due decessi, uno dei quali registrato oggi. Il totale dall'inizio dell'epidemia è 11.997.