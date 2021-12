Covid Piemonte, il bollettino: 1.581 contagi su 49.781 tamponi

In Piemonte nelle ultime ore si registrano 1.581 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 49.781 tamponi processati, il rapporto tra test effettuati e positivi è al 3,2%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 62 (+3) mentre quelle negli altri reparti sono 762 (+69). Si registrano due nuovi decessi. La quota di positivi asintomatici è del 66,9%. Le persone in isolamento domiciliare sono 25.405, i guariti 807. Con i dati oggi in Piemonte dall'inizio della pandemia ci sono stati 432.866 casi positivi, 11.953 decessi, 394.684 guariti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)