Covid Piemonte, il bollettino: 2.197 nuovi casi su 65.781 tamponi

In Piemonte sono 2.197 i nuovi casi di positività al Covid su 65.781 tamponi.

Il bollettino

In regione si registrano nove decessi mentre i pazienti ricoverati in intensiva sono 53 (più due rispetto a ieri), 624 quelli nei reparti ordinari (più 11).I nuovi guariti sono 964. In isolamento domiciliare ci sono 21.047 persone, gli attualmente positivi sono 21.727. Dall'inizio della pandemia il Piemonte ha registrato 424.880 positivi, i decessi diventano 11.938 mentre i guariti sono 391.218.