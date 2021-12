Covid Piemonte, il bollettino: 1.853 contagi su 65.164 tamponi

Sono 1.853 in Piemonte i nuovi casi di Covid accertati, di cui il 61,6% asintomatici, a fronte di 65.164 tamponi diagnostici effettuati. Il tasso di positività è del 2,8%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 53 (+4) mentre quelle negli altri reparti di degenza sono 597 (+18). Sono stati registrati 3 nuovi decessi, le persone in isolamento domiciliare sono 19.016, i guariti 885. Con gli ultimi dati resi noti dall'Unità di crisi della Regione, il totale dei casi positivi da inizio pandemia in Piemonte viene aggiornato a 420.822, i morti sono 11.925, i guariti 389.231. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)