Covid Piemonte, Cirio: Stato d'emergenza non piace ma contagi crescono

"Gli stati di emergenza vanno definiti non sulla base delle sensibilità dei politici ma su quella dei dati oggettivi. Penso che lo stato di emergenza non piaccia a nessuno, se potessimo scegliere di interromperlo domani saremmo contenti ma sarà il numero di contagi a dircelo. I contagi che stanno crescendo ancora in questi giorni vanno in una direzione che non è quella di un immediato stop allo stato di emergenza". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a margine di un appuntamento sul Pnrr, commenta il prolungamento dello stato di emergenza legato al Covid in Italia.