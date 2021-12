Droga a Torino, otto misure cautelari nel quartiere San Paolo

Sette giovani sono stati arrestati: sei in carcere e uno ai domiciliari. Per l’ottavo è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

La polizia sta eseguendo in queste ore, nel quartiere San Paolo di Torino, a sei provvedimenti di custodia cautelare in carcere, uno degli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di otto giovani cittadini italiani, per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. In corso alcune perquisizioni.