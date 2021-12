Torino, rissa e giovane ferito: discoteca chiusa cinque giorni

La polizia ha chiuso per cinque giorni una discoteca di via Barge a Torino perché il locale nelle scorse settimane è risultato teatro di comportamenti violenti che hanno turbato la quiete e la sicurezza pubblica.

La ricostruzione dei fatti

In particolare, i poliziotti sono dovuti intervenire il 24 novembre per un aggressione a un giovane da parte di un gruppo di persone in seguito a un litigio, proseguito anche fuori dalla discoteca e derivante da un furto subito probabilmente da un amico della vittima. Il giovane ferito è stato medicato all'Ospedale Maria Vittoria e giudicato guaribile in cinque giorni, mentre gli aggressori sono fuggiti. Un episodio non isolato in quanto già nel mese di ottobre gli agenti erano dovuti intervenire per la segnalazione di una rissa iniziata all'interno del locale e proseguita per strada.