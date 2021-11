Travolto da un trattore, morto ciclista nell'Astigiano

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un trattore, mentre andava in bicicletta, a Castagnole delle Lanze, nell'Astigiano. E' successo in corrispondenza di una curva, nei pressi del magazzino Miroglio. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco e l'elisoccorso, ma all'arrivo dei soccorsi l'uomo era già deceduto. Sono in corso indagini per accertare la dinamica dell'incidente.