Albergo in Val Susa evadeva tasse, sequestrato un milione di euro

Per anni hanno gestito un albergo di Bardonecchia, in alta Val di Susa, evadendo le tasse. Tre persone sono state denunciate per omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di scritture contabili dalla guardia di finanza, che ha sequestrato nei loro confronti beni per oltre un milione di euro tra conti correnti e beni riconducibili ai tre indagati. L'audizione di alcuni tour operator dell'albergo ha confermato quanto emerso in sede di verifica tributaria, facendo così scattare i provvedimenti.