Covid Piemonte, 639 casi su 60mila tamponi

Contagi e guariti in aumento, ricoverati in calo in Piemonte nei dati diffusi oggi dall'Unità di crisi della Regione. I nuovi casi di Covid sono 639, pari all'1,1% dei 60mila tamponi eseguiti, di cui 50.517 antigenici, con una quota del 57,1% di asintomatici. In terapia intensiva ci sono 29 ricoverati (-1 rispetto a ieri), negli altri reparti 327 (-10). Tre i decessi, nessuno di oggi, le persone in isolamento domiciliare sono 7.583, i nuovi guariti 454. Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati registrati 398.173 casi positivi, 11.870 morti, 378.364 guariti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).