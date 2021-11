Covid Piemonte, il bollettino: 587 casi su 65.284 tamponi

Lieve calo nel numero dei ricoverati: in terapia intensiva meno due, con totale sceso a 27, negli altri reparti meno cinque, dato complessivo a 305

In Piemonte il bollettino dell'Unità di crisi della Regione registra oggi 587 nuovi casi di positività al Covid, con un tasso di positività dello 0,9%

Il bollettino

Lieve calo nel numero dei ricoverati: in terapia intensiva meno due, con totale sceso a 27, negli altri reparti meno cinque, dato complessivo a 305. Due i morti, le persone in isolamento domiciliare sono 7.081, i nuovi guariti 293. I tamponi diagnostici processati sono 65.284, di cui 57.435 antigenici. Dei 587 nuovi casi gli asintomatici sono 322 (54,9%). Dall'inizio della pandemia, in Piemonte si sono avuti 396.717 casi positivi, 11.864 vittime e 377.440 guarigioni.