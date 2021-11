Esplosione in una palazzina nel Torinese: due feriti, uno è grave

Due persone hanno riportato gravi ustioni a seguito di un’esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri all’interno di una palazzina di due piani in via Tegas a Luserna San Giovanni (Torino), nel Pinerolese. Lo scoppio sarebbe avvenuto a causa di una fuga di gas. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco e i sanitari del 118. I due feriti, entrambi di origine marocchina, sono ricoverati all'ospedale di Pinerolo. Uno ha riportato ustioni sul 90% del corpo ed è in pericolo di vita, l'altro sul 60%. Altri tre residenti sono rimasti illesi e sono ospitati da familiari, visto che la palazzina è stata dichiarata inagibile a causa dei fumi ed è sotto sequestro da parte dei vigili del fuoco.