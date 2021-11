Covid Piemonte, il bollettino: 538 contagi su 52.757 tamponi

In Piemonte sono 538 i nuovi contagi di Covid, con una quota dell'1% di positivi, rispetto ai 52.757 tamponi diagnostici processati, dei quali 45.407 antigenici. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta anche 4 decessi, un ricoverato in più in terapia intensiva, in totale sono 29, e 14 nuovi ricoverati negli altri reparti, per un totale di 310. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Le persone in isolamento domiciliare sono 6.782, i nuovi guariti 263. Dall'inizio della pandemia in Piemonte i casi positivi sono stati 396.130, i morti 11.862, i guariti 377.147.