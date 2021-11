Covid Piemonte, il bollettino: 566 nuovi casi su 60.650 tamponi

I ricoveri in terapia intensiva salgono a 30, più sei rispetto a ieri. Invariati i pazienti nei reparti ordinari, che restano 296

Sono 566 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA), lo 0,9% dei 60.650 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 308 (54,4%).

Il bollettino

L'Unità di crisi regionale registra un decesso, non di oggi, mentre i ricoveri in terapia intensiva salgono a 30, più sei rispetto a ieri. Invariati i pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari, che restano 296. Le persone in isolamento domiciliare sono 6.524, gli attualmente positivi 6.850, mentre i nuovi guariti sono 298. Dall'inizio della pandemia il Piemonte ha registrato 395.592 positivi, 11.858 decessi e 376.884 guariti.