Torino, droga nella mascherina: carabinieri arrestano pusher

Nascondeva oltre 60 dosi di cocaina dentro la mascherina uno dei pusher arrestati dai carabinieri nel quartiere San Salvario, a Torino, durante dei controlli sul territorio. Si tratta di un 23enne che, alla vista dei poliziotti, ha deglutito tutte le dosi.

Gli altri episodi

Sempre in San Salvario, in via Nizza angolo via Belfiore, i carabinieri hanno arrestato un 18enne che utilizzava lo stesso metodo: nella mascherina sono state ritrovate 23 dosi. Il giovane è risultato anche destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati inerenti alla violazione della legge sugli stupefacenti. Altri due pusher sono stati arrestati nella stessa zona. I due, di 36 e 39 anni, dopo aver deglutito la droga che era nascosta in bocca hanno aggredito i carabinieri. Sequestrati 205 euro proventi dello spaccio.