Scippa anziana che cadendo si rompe il naso: ricercato a Chivasso

Una donna di 74 anni è stata derubata in via Caduti per la Libertà a Chivasso e, strattonata dal malvivente, è caduta a terra riportando la frattura del setto nasale e diverse ferite al volto. La vicenda è stata anche diffusa sui social dal nipote dell'anziana. Indagano i carabinieri di Chivasso.

La vicenda

La 74enne, in pieno centro, è stata avvicinata da un uomo che poi l'ha scaraventata a terra per impossessarsi della borsetta. Alcuni passanti hanno soccorso l'anziana, mentre altri si sono lanciati all'inseguimento del malvivente che ha gettato la borsa prima di dileguarsi in via Torino.