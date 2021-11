Covid Piemonte, il bollettino: 193 nuovi casi su 44.550 tamponi

Il trend del numero dei ricoverati si conferma in ascesa, contenuta in terapia intensiva, dove ora sono 22 (più uno rispetto a ieri), più sensibile negli altri reparti, dove i pazienti sono 203 con un incremento di 15 rispetto a ieri

In Piemonte sono 193 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA), con un tasso di positività dello 0,4% rispetto ai 44.550 tamponi diagnostici processati (41.536 antigenici).

Il bollettino

Il trend del numero dei ricoverati si conferma in ascesa, contenuta in terapia intensiva, dove ora sono 22 (più uno rispetto a ieri), più sensibile negli altri reparti, dove i pazienti sono 203, con un incremento di 15 rispetto a ieri. Oggi è stato comunicato un decesso. La quota di positivi asintomatici è del 73,1%. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.090, i nuovi guariti 136. Dall'inizio della pandemia in Piemonte ci sono state 11.815 vittime, 389.276 casi positivi, 373.146 casi di guarigione.