Brusasco, speronano auto carabinieri per evitare controllo: 2 arresti

È successo questa mattina. Feriti in modo non grave due militari. A bordo della vettura in fuga c’erano tre persone: una è riuscita a scappare dopo aver abbandonato la macchina

I carabinieri della compagnia di Chivasso, questa mattina a Brusasco (in provincia di Torino), hanno fermato due malviventi dopo che questi, a bordo di una Volvo, per evitare il controllo, hanno speronato l'auto dell'Arma. Feriti, in modo non grave, due militari dell'Arma. A bordo c'erano tre persone. Una è riuscita a scappare dopo aver abbandonato la vettura.

Gli arresti

La Volvo era ricercata da tempo in zona, utilizzata dalla banda per una serie di truffe agli anziani e furti in abitazione. Questa mattina, nel corso di una serie di controlli disposti da qualche settimana dal comando provinciale dei carabinieri proprio per prevenire questo tipo di reati, è stata intercettata a Brusasco, dove i due malviventi sono stati arrestati. Sono in corso le ricerche del complice.